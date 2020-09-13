مسؤول مغربي ينفي إنشاء خط جوي مباشر مع إسرائيل

الرباط/ أحمد بن الطاهر/ الخليج 365

نفى مسؤول مغربي، الأحد، عزم بلاده إنشاء خط جوي مباشر مع إسرائيل.

وقال المسؤول للأناضول، مفضلا عدم الكشف عن اسمه لأنه غير مخول بالحديث للإعلام، إنه "لا صحة للأخبار التي تداولها إعلام إسرائيلي، السبت، حول إنشاء خط جوي بين المغرب وإسرائيل".

وأوضح المسؤول أن "موقف المغرب ثابت ولم يتغير بخصوص التطبيع مع إسرائيل، في مختلف المجالات".



والسبت، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنه من المقرر الإعلان عن التوصل إلى اتفاق بين المغرب وإسرائيل، لإنشاء خط جوي مباشر، في إطار جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتسهيل عملية التطبيع بين دول عربية وإسرائيل.

Advertisements

وحتى الساعة 12.20 تغ، لم تصدر إفادة رسمية من المغرب بخصوص ما تحدث عنه الإعلام الإسرائيلي.

وفي أغسطس/آب الماضي، أكد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، رفض بلاده لكل "عمليات التطبيع مع الكيان الصهيوني"، معتبرا التطبيع "يقدم دافعا للاحتلال لزيادة انتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه".

وأُعلن الجمعة، عن التوصل إلى اتفاق على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين البحرين وإسرائيل، برعاية أمريكية، لتلحق بالإمارات التي سبق واتخذت خطوة مماثلة في 13 أغسطس/ آب الماضي.

وقوبل الاتفاقين بتنديد فلسطيني واسع من الفصائل الفلسطينية، فيما عدته القيادة الفلسطينية، "خيانة للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية".

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.