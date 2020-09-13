الكويت.. طلب تأجيل جلسة البرلمان لإصابة نائبين بكورونا

الكويت/الخليج 365

قال رئيس مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، مرزوق الغانم، الأحد، إن وزير الصحة باسل الصباح، طلب تأجيل جلسة الثلاثاء لإجراء فحوصات كورونا للنواب.

وأضاف الغانم أنه تسلم من وزير الصحة، كتابا يفيد بإصابة نائبين بفيروس كورونا، خالط أحدهما نوابا آخرين خلال الثلاثة أيام الماضية.

وكان من المفترض إجراء فحوصات طبية للنواب غدا، لكن وزير الصحة أبلغ الغانم أن إجراء الفحوصات غدا "قد لا يتبين معه كل من يحمل الفيروس".

Advertisements

وأوضح أن الحكومة طلبت تأجيل الجلسة، لاحتمال ظهور إصابة نواب آخرين، وأنه "من المتوقع تأجيل الجلسة إلى 22 سبتمبر الجاري".

وكشفت مصادر مطلعة للأناضول، عن أن النائبين المصابين هما عبدالوهاب البابطين وسعدون حماد العتيبي.

وحتى مساء السبت، سجلت الكويت، 92.822 إصابة بكورونا، بينها 556 وفاة، و83.040 حالة تعاف.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.