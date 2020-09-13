بري: لا نرغب بالمشاركة في الحكومة المقبلة

بيروت/ حسن درويش/ الخليج 365

أعرب رئيس مجلس النواب اللبناني، رئيس حركة أمل نبيه بري، الأحد، عن عدم رغبته المشاركة في الحكومة المقبلة.

جاء ذلك في بيانٍ صدر عن مكتب بري الإعلامي، ووصل الخليج 365 نسخة منه.

وقال البيان: "أبلغنا رئيس الحكومة المكلف (مصطفى أديب) من تلقائنا عدم رغبتنا بالمشاركة في الحكومة، وأبلغناه استعدادنا للتعاون إلى أقصى الحدود في كل ما يلزم لاستقرار لبنان وماليته والقيام بالإصلاحات وإنقاذ اقتصاده".

وأضاف البيان: "أطلق عنوان واحد للحكومة، الاختصاص مقابل عدم الولاء الحزبي وعدم الانتماء النيابي وفيتوات على وزارات والاستقواء بالخارج وعدم إطلاق مشاورات"، دون تفاصيل.

وأشار البيان إلى أنّ المشكلة ليست مع الفرنسيين المشكله داخلية ومن الداخل.

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واستقالت حكومة حسان دياب بعد 6 أيام على انفجار مرفأ بيروت، وكلّف الرئيس اللبناني، ميشال عون، في 31 آب/ أغسطس الماضي، مصطفى أديب بتشكيل حكومة جديدة، تزامنت مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي تتهمه أطراف لبنانية بالتدخل في شؤون بلادهم الداخلية.

وبعد أن تداولت معلومات عن أن التشكيلة الحكومية قد جهزت، برزت معلومات عن عقدة حوّل إصرار "حركة أمل" (حزب رئيس مجلس النواب نبيه برّي) تسلّم وزارة المالية.

واعتبر بري، في حديثٍ سابق مع جريدة "النهار" المحلية الخاصة، أنّ "حصول الشيعة على هذه الحقيبة مسألة ميثاقية لا غبار عليها".

وتعتبر حركة أمل، شريك لجماعة "حزب الله" ويشكلان ما يعرف بالثنائي الشيعي، وعادةً ما يأخذان القرارات ذاتها.

وكان رئيس التيار الوطني الحر (حزب رئيس الجمهورية) جبران باسيل، قد أعلن في وقت سابق الأحد عدم رغبته المشاركة في الحكومة المقبلة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.