إصابة 5 مدنيين برصاص مليشيا حفتر في احتجاجات شرق ليبيا

طرابلس/مجاهد أيدامير/الخليج 365
أُصيب 5 مدنيين في مدينة البيضاء والمرج شرقي ليبيا، جراء إطلاق مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر النار على المحتجين، وفق ما أفاد إعلام محلي.
وأفادت قناة "فبراير" الليبية (خاصة) بأن مليشيا حفتر أطلقت النار على المتظاهرين في مدينة المرج والبيضاء، شرق بنغازي، ما تسبب في إصابة 5 مدنيين.
والجمعة خرج عشرات المواطنين في عدد من مناطق مدينة بنغازي ، بينها قنفوذة، وأشعلوا النار في إطارات السيارات، بحسب ما أظهرت صور تناقلها ناشطون ووسائل إعلام محلية.
وقالت القناة المحلية إن قوات حفتر أطقت الرصاص الحي على المحتجين على سوء الأوضاع المعيشية، أمام مديرية الأمن بمدينة المرج (شرق بنغازي)، ما أدى إلى إصابة 5 متظاهرين.
ونشرت القناة عبر حسابها في تويتر صور تظهر قيام محتجين، ليلة السبت، بحرق مقر حكومة عبد الله الثني في بنغازي ما تسبب في تضرر أجزاء منه.
وأظهرت الصور اندلاع النار في أجزاء من مقر الحكومة، قبل أن تسارع هيئة الدفاع المدني إلى إخماد الحريق.
والخميس، شهدت مدينة بنغازي (شرق) احتجاجات غاضبة ضد تردي الخدمات وتدني مستوى المعيشة في المدينة الخاضعة لسيطرة الجنرال الانقلابي خليفة حفتر.
وطالب عدد من شباب المدينة، في بيان مصور من قلب الاحتجاجات "بإسقاط جميع أجسام الدولة التي عجزت عن تقديم الخدمات للمواطنين".
ويقول ليبيون في بنغازي إن المدينة تشهد انقطاعا للتيار الكهربائي يمتد لفترات طويلة يوميا، فضلا عن ارتفاع أسعار الوقود والسلع والمواد الغذائية.
ومطلع أغسطس/آب الماضي، بدأت دعوات التظاهر في بنغازي ضد تدهور الأوضاع الاجتماعية وتغول الفساد، وفي 23 من نفس الشهر خرجت مظاهرات في بنغازي، وعدة مدن بينها سرت (شمال) وسبها (جنوب)، وتلتها مظاهرة في مدينة القبة معقل عقيلة صالح.
وقمعت مليشيا حفتر هذه المظاهرات بالقوة، واعتقلت 5 ببنغازي و80 بسرت، بحسب منظمة رصد الجرائم الليبية (حقوقية).الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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