إصابات كورونا.. 640 بالإمارات و217 في قطر

الإمارات- قطر/الخليج 365
أعلنت الإمارات، الأحد، تسجيل 640 إصابة جراء كورونا، وقطر 217، وفق بيانات رسمية.
وأفادت وزارة الصحة الإماراتية بتسجيل 640 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 468 مريضا.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 79.489، منها 399 وفاة، و69.451 حالة شفاء.
وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 217 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي 207 مرضى.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 121.740، منها 205 وفاة، و118.682 حالة تعاف.
وحتى ظهر الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم 28 مليونا و969 ألفا، توفي منهم أكثر من 925 ألفا، وتعافى ما يزيد على 20 مليونا و846 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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