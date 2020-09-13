البطريرك الماروني يجدد المطالبة بتحقيق دولي بانفجار بيروت

بيروت /حسن درويش/ الخليج 365

جدد البطريرك الماروني في لبنان الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، الأحد، مطالبته بإجراء تحقيق دولي في انفجار مرفأ العاصمة بيروت.

جاء ذلك خلال إلقاء الراعي، عظة في قداس أٌقيم في حريصا، شمال بيروت، بالذكرى الأربعين لضحايا انفجار المرفأ الذي وقع في الرابع من الشهر الماضي.

وقال الراعي إن "التخبط في التحقيق المحلي والمعلومات المتضاربة والشكوك المتزايدة في حقيقة الانفجار وإهمال المسؤولين يدفعنا الى المطالبة مجدداً بتحقيق دولي مستقلّ”.

وأضاف: "العدالة لا تتعارض مع السيادة ولا سيادة من دون عدالة، وإذا كانت السلطات ولأسباب سياسية ترفض التحقيق الدولي فواجب الأمم المتحدة أن تفرض ذلك لأن ما حصل يقارب جريمة ضد الإنسانية ".

وأكد الراعي أنّ "لبنان بحياده الناشط ضرورة في هذه البيئة المشرقية، وهناك تشويه لمطالب الثوار والاعتداء عليهم وبعثرتهم وتخريب قلب بيروت لمنع ازدهارها".

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وفي 17 أغسطس/ آب الماضي، أطلق البطريرك الراعي وثيقة بعنوان "لبنان الحياد الناشط".

وتهدف الوثيقة بحسب تصريحات سابقة للراعي، إلى ضرورة "تعزيز مفهوم الدولة اللبنانية، من خلال جيش قوي وقضاء مستقل ومؤسسات قادرة على تحقيق الأمن والاستقرار الداخلي والدفاع عن الأرض ضد أي اعتداء سواء من إسرائيل أو غيرها".

وفي 4 أغسطس/آب الماضي، شهدت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، إثر انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلف 191 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، وعشرات المفقودين، بجانب دمار مادي هائل قدرت خسائره بنحو 15 مليار دولار، بحسب أرقام رسمية غير نهائية.

وفي سياق متصل، تساءل الراعي: "لماذا يتعثر تأليف حكومة إنقاذية مصغرة توحي بالثقة، أليس لأن المنظومة غارقة في الأنانية والفساد؟".

واستقالت حكومة حسان دياب بعد 6 أيام على انفجار مرفأ بيروت، وكلّف الرئيس اللبناني، ميشال عون، في 31 آب/ أغسطس الماضي، مصطفى أديب بتشكيل حكومة جديدة، تزامنت مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي تتهمه أطراف لبنانية بالتدخل في شؤون بلادهم الداخلية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.