غزة.. وقفة تضامنا مع السودان

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365-

شارك فلسطينيون في قطاع غزة، الأحد، في وقفة، تضامنا مع السودان، جرّاء السيول والفيضانات التي تعرضت لها البلاد.

ورفع المشاركون في الوقفة، التي نظّمتها بلدية "دير البلح"، وسط القطاع، لافتات داعمة للشعب السوداني.

وقال دياب الجرو، رئيس البلدية، في كلمة خلال الوقفة "نتضامن مع أهلنا في السودان الشقيق، الشعب الذي لم يتردد يوما في الوقوف إلى جانب نظيره الفلسطيني".

وتابع "السودان فتحت أبوابها دائما للفلسطينيين، خاصة الطلبة الذين تمت معاملتهم في السودان، كأنهم مواطنين سودانيين".

واستكمل "إن تسليط الضوء على معاناة السودان، أمر مهم من أجل المساهمة في التخفيف عليهم وتقديم الإغاثة لهم".

بدوره، قال ماهر الحولي، في كلمة باسم "وجهاء" دير البلح "هذه الوقفة تأتي انطلاقا من الشعور بالمسؤولية والواجب الديني والأخلاقي، والأخوة الإنسانية، تضامنا مع الشعب السوداني".

Advertisements

وتابع "الوجع في السودان، ونحن نتألم لأجلكم في غزة (..) تربطنا بكم أواصر المحبة والأخوة".

ودعا الأمتين العربية والإسلامية "إلى الوقوف بجانب السودان، وإغاثة الشعب المتضرر من هذه الكارثة".

ووصل عدد ضحايا السيول والأمطار في السودان، منذ بداية فصل الأمطار الخريفية في يونيو/ حزيران، إلى 106 قتلى، بحسب بيان صدر عن وزارة الداخلية السودانية، السبت.

وفي 5 سبتمبر/ أيلول الجاري، أعلن مجلس الدفاع والأمن السوداني حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر لمواجهة السيول والفيضانات، واعتبارها "منطقة كوارث طبيعية".

ويبدأ موسم الأمطار الخريفية في السودان من يونيو/حزيران، ويستمر حتى أكتوبر/تشرين أول، وتهطل عادة أمطار قوية في هذه الفترة، وتواجه البلاد فيها سنويا فيضانات وسيولا واسعة.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.