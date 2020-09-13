شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث «الصحة» يزف بشرى سارة بشأن إصابات «كورونا» في المملكة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

زف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، بشرى سارة بشأن أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المملكة.

وكشف العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي، اليوم الأحد، للحديث عن مستجدات فيروس كورونا في المملكة، عن نزول الإصابات بكوفيد 19 في المملكة بنسبة 88%.

وأكد أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في المملكة تتجاوز 93 %، لافتا إلى أنه على مدار أسبوعين تم تسجيل انخفاضا في حالات كورونا المؤكدة، ومواصلة الانخفاض في عدد الحالات الحرجة المصابة.

وشدد على ضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيراً إلى أنه لابد من مواصلة المكاسب المحققة حتى الآن.

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