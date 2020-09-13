نتنياهو: اتصالي مع ملك البحرين كان دافئا جدا

ونشر نتنياهو سلسلة تغريدات على صفحته الرسمية على "تويتر"، وكذلك على "الفيسبوك"، ظهر اليوم الأحد، في مستهل الجلسة الحكومية الأسبوعية، للحديث عن اتفاق السلام التاريخي بين بلاده والبحرين.

وشدد نتنياهو على أهمية اتفاقي السلام المبرمين مؤخرا بين بلاده والبحرين والإمارات، واصفا إياهما بـ"التغير التاريخي الهائل"، مؤكدا أن الاتفاق المبرم خلال هذه المكالمة يقضي بـ"إقامة سلام رسمي وعلاقات دبلوماسية كاملة بين البحرين وإسرائيل وكل ما يشمل هذا من أمور".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "نحن على أبواب حقبة جديدة، وعهد جديد، أود أن أعدكم بأن لكل واحد منكم، من خلال وزاراتكم، سيكون جزء فيه لأن هذا السلام سيكون مختلفا، فهو سيكون سلاما حارا وسلاما اقتصاديا علاوة على السلام السياسي، وسيكون هناك أيضا سلام بين الشعوب".

وتابع نتنياهو: "ستكون هناك حركة نشطة جدا من الرحلات الجوية بين دولنا، والحماس الكبير الذي يسود في إسرائيل يقابل بحماس كبير في البحرين والإمارات عند المواطنين هناك. فيحدث هنا حقا تغيير هائل".