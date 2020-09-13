رئيس البرلمان اللبناني: المشكلة ليست مع الفرنسيين ولن نشارك في الحكومة

ونقلت قناة "الجديد" اللبنانية بيان المكتب الذي لفت إلى أنه "يطلق عنوان واحد للحكومة الاختصاص مقابل عدم الولاء الحزبي وعدم الانتماء النيابي وفيتوات على وزارات والاستقواء بالخارج وعدم إطلاق مشاورات".

وأضاف بيان مكتب بري "لذا أبلغنا رئيس ​الحكومة​ المكلف مصطفى أديب من "عندياتنا" ومن تلقائنا عدم رغبتنا بالمشاركة على هذه الأسس في الحكومة، وأبلغناه استعدادنا للتعاون إلى أقصى الحدود في كل ما يلزم لاستقرار ​لبنان​ وماليته والقيام بالإصلاحات وإنقاذ اقتصاده".

وكشفت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأحد، عن فشل مساعي الرئيس الفرنسي بحل عقدة حقيبة وزير المالية في الحكومة اللبنانية الجديدة.

ونقلت وكالة "النشرة" اللبنانية عن مصادر خاصة أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أجرى اتصالا برئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، حيث دار الحديث بينهما بشأن العقدة التي تعرقل تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.

وبحسب المصادر، فإن العقدة الحالية متمثلة بحقيبة المالية في الحكومة التي يتمسك بها رئيس مجلس النواب و"حزب الله" اللبناني خصوصا بعد فرض العقوبات الأمريكية على وزير المالية السابق علي حسن خليل المحسوب على هذه الأحزاب.