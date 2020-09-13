السودان... والي الخرطوم يقرع الجرس لهذا السبب

وبحسب وكالة "سونا" السودانية، قرع والي ولاية الخرطوم في السودان، أيمن خالد نمر، جرس إطلاق الامتحان أثناء وجوده بمدرسة العبيدان -بنات بمنطقة مايو حي النصر جنوب الخرطوم، ورافقه وزير التربية والتعليم ومدير عام التعليم الثانوي بالولاية ومدير عام التعليم.
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وأكد المسؤول السوداني على "دور المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات وأسرهم وجهدهم وصبرهم على المعاناة والصعاب والأحداث التي شهدتها البلاد هذا العام، بداية من جائحة كرونا مروراً بالسيول والأمطار".
وشكر الوالي كل المنظمات والمواطنين وهم يمدون يد العون والمساعدة للطلاب بما يعكس تماسك وتلاحم الشعب السوداني.
بدوره أشار محمد إبراهيم علي، مدير عام التعليم في ولاية الخرطوم، إلى أن الامتحانات تسير في مناخ طبيعي وأكد توفير كل سبل الراحة للطلاب من معينات صحية وترحيل لنقلهم للمراكز.
ونوه مدير عام التعليم إلى عدم الالتفات للشائعات، وأن المصدر الوحيد لأي معلومة وزارة التربية والتعليم وأجهزة الدولة الرسمية.
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