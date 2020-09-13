شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تراجع إصابات كورونا فى السعودية ورصد 601 حالة خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السعودية في إحاطة صحفية آخر مستجدات فيروس كورونا، عن تسجيل 601 إصابة جديدة بالفيروس المستجد، ليصل إجمالي الإصابات المؤكدة 325.651 حالة، مقابل تعاف 1034 حالة ليصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 302.870 حالة، وتوفى 28 حالة، ليصل إجمالي حالات الوفاة 4.268 حالة منذ بدء تفشى الوباء في البلاد.

وأمس، أعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل 643 إصابة جديدة، ليصل إجمالي الإصابات 325.050 حالة، مقابل شفاء 903 حالة، ليصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 301.836 حالة، وتوفى 27 حالة، ليصل إجمالي حالات الوفاة 4.240 حالة منذ بدء تفشى الوباء في البلاد.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبد العالي، إن الموجات الإضافية لأي وباء تأتي بسبب التراخي ونأمل ألا تقع، موضحا أن الأمور في المملكة العربية السعودية بشأن فيروس كورونا تسير باتجاه إيجابي وتسير باتجاه انخفاض ونزول.

وجدد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، النصيحة للجميع بتحديث بياناته بتطبيق "توكلنا"، لافتا إلى أن هناك خدمات جديدة بالتطبيق.