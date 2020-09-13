شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العمانية تعلن 89746 حالة إجمالى إصابات فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الأحد، أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة بلغ 89 ألفا و746 إصابة، وأوضحت الوزارة -وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العمانية- أن الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا بلغت 780 والمتعافين 83 ألفا و771؛ لتصل نسبة الشفاء إلى 93.3%، وذكرت الوزارة أن عدد المحجوزين بالمستشفيات لتلقي العلاج خلال الـ 3 أيام الماضية بلغ 52 ليصل إجمالي من هم بالمستشفيات إلى 470، والمحجوزون في العناية المركزة 161.

وكانت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، ذكرت على تويتر، أن سلطنة عمان ستستأنف الرحلات الجوية الدولية في الأول من أكتوبر، وهي الرحلات التي كانت قد أوقفتها في مارس في إطار الجهود الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد. Advertisements

وقالت الوكالة "أقرت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) تاريخ الأول من أكتوبر 2020 موعدا لفتح الحركة الجوية للرحلات الدولية، على أن تكون تلك الرحلات مجدولة حسب المعطيات الصحية للوجهات المحددة وحسب الاتفاقيات الثنائية مع شركات الطيران الأخرى".