شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الأمن العراقية تعتقل إرهابيا بكركوك شمالى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت خلية الإعلام الأمنى فى العراق، اليوم الأحد، اعتقال إرهابى فى عملية أمنية بناحية الرشاد في كركوك شمال البلاد، وذكرت الخلية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - "أنه وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، نفذت قوة من الفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية وبالتنسيق مع قسم استخبارات الفرقة، عملية أمنية في ناحية الرشاد بمحافظة كركوك، أسفرت عن إلقاء القبض على متهم وفق المادة / إرهاب". وأضافت أن المعتقل قام بشكل متخفي بإيصال المواد الغذائية واللوجستية وأرقام هواتف (سيم كارت) غير مسجلة وهواتف نقالة لعناصر "داعش"، كما قام بصفة ما يسمى (آمر مفرزة وادي الخاصة)، وقد اتخذت بحقه الإجراءات القانونية.

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