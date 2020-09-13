شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الملك عبدالعزيز: تسجيل حضور أكثر من 107 ألف طالب وطالبة خلال الأسبوع الثاني والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: كشفت جامعة الملك عبدالعزيز ، ممثلة في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد في إحصائية للأسبوع الثاني ، وما تم إنجازه لمواصلة نجاح العملية التعليمية.

وبينت الجامعة، في إنفو جرافيك نشرته عبر حسابها في “تويتر” ، أن 107,684 ألف طالبا وطالبة حضروا في 16,178 ألف شعبة ، قام بتدريسهم 4,646 ألف عضو هيئة تدريس، كما تم مناقشة رسالة دكتوراه ، و 4 رسائل ماجستير في الأسبوع الثاني من بداية الفصل الدراسي .

كما قدّمت عمادة التعلم الإلكتروني بالجامعة عدداً من الدورات التدريبية استهدفت أعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات ، حول كيفية استخدام نظام التعليم الإلكتروني والتعلّم عن بُعد والفصول الافتراضية .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جامعة الملك عبدالعزيز: تسجيل حضور أكثر من 107 ألف طالب وطالبة خلال الأسبوع الثاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.