شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الحج: نعمل مع القطاع الخاص لتوفير أرقى الخدمات لضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال وزير الحج والعمرة محمد صالح بن طاهر بنتن، إن الوزارة تعمل مع القطاع الخاص لتوفير أرقى الخدمات لضيوف الرحمن التي تمكنهم من قضاء أسعد الأوقات طيلة فترة بقائهم وتجولهم في المملكة وحتى وصولهم إلى بلادهم سالمين آمنين بإذن الله.

وأضاف في تصريحات له اليوم الأحد، أن الوزارة تعمل على زيادة شراكاتها الاستراتيجية لمواكبة التحول المؤسسي في قطاع الحج والعمرة.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز صناعة الضيافة السعودية التي تتوافق مع أفضل المقاييس العالمية.