وأشارت الخارجية العراقية عبر "تويتر" أمس السبت، إلى أن "العراق تسلّم 5.7 أطنان من المساعدات الطبية الوقائية من المملكة العربية السعودية".
وتوجهت طائرة نقل عسكرية عراقية، أمس السبت، إلى السودان وعلى متنها أطنان من المساعدات الطبية، في اطار حملة المساعدات التي يقدمها العراق لمساعدة الشعب السوداني، بعد كارثة الفيضانات التي اجتاحت البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تقديم مساعدات طبية إلى السودان... العراق يتلقى شحنة مساعدات من السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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