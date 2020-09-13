بعد تقديم مساعدات طبية إلى السودان... العراق يتلقى شحنة مساعدات من السعودية

وأشارت الخارجية العراقية عبر "تويتر" أمس السبت، إلى أن "العراق تسلّم 5.7 أطنان من المساعدات الطبية الوقائية من المملكة العربية السعودية".

وتوجهت طائرة نقل عسكرية عراقية، أمس السبت، إلى السودان وعلى متنها أطنان من المساعدات الطبية، في اطار حملة المساعدات التي يقدمها العراق لمساعدة الشعب السوداني، بعد كارثة الفيضانات التي اجتاحت البلاد.