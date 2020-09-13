رضائي: حكم النظام البحريني لن يستمر بعد خيانته للأمة الإسلامية

ونشر رضائي سلسلة تغريدات على صفحته الرسمية على "تويتر"، صباح اليوم الأحد، أدان من خلالها قيام النظام البحريني بتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وأوضح أن "إقامة العلاقات مع الصهاينة هدية انتخابية من بعض الدول العربية لترامب، من دماء وجيوب الفلسطينيين وطعنة خنجر من الخلف بوحدة وتطلعات الأمة الإسلامية، مما شجع الكيان الصهيوني على مواصلة خطط احتلاله".

وتابع رضائي: "اليوم، يسعى النظام الذي يفتقر إلى الشرعية الشعبية في البحرين إلى كسب الشرعية المستأجرة والمستوردة من ألد أعداء الأمة الإسلامية، وهي الصهيونية، هذا ليس اتفاق أهل البحرين الشرفاء، بل اتفاق نظام ذلك البلد مع الصهاينة".

واختتم أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني، قائلا: "إن الأنظمة التي تعلن العلاقات كانت لها بالفعل روابط مع الكيان الصهيوني، لكنها كانت تنكر وتخفي ذلك نفاقا، لكن التاريخ أثبت أن عروشهم لن تستمر بعد خيانتهم للإسلام والأمة الإسلامية، وهذه سنة إلهية".