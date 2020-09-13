"شيم الرجال صدق الوعود"... تركي آل الشيخ يكتب قصيدة في الرئيس المصري

ويقول آل الشيخ في قصيدته التي نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "شيم الرجال صدق الوعود... إتحدىّ ماعرفشى المُحال... قال مستحيل الخوف يعود... وماخفشى على عمره ومازال". وأضاف "ماشى فى طريق بر الأمان... وفى ضهره مصر وأهلها... إنجاز ورا إنجاز يبان... للنور ومصر يا بختها... ب أولادها وبقائد زعيم... عارف وحاسِب خطوته... الله يزيد الخير يديم... على شعب مصر فرحته". كما أرفق آل شيخ صورة قديمة له مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي. يذكر أن آل الشيخ كان يمتلك استثمارات رياضية في مصر، إذ كان يمتلك نادي بيراميدز المصري، قبل أن يبيع حصته ويستثمر بنادي ألميريا الإسباني.

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