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مستشار العاهل البحريني: السلام مع إسرائيل سيدفع دولا أخرى للتقارب

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© REUTERS / Hamad I Mohammed

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" عن شناير، مساء أمس السبت، أن تطبيع العلاقات الإسرائيلية مع سلطنة عمان يعد مسألة وقت ليس إلا، وأن البحرين والإمارات تنقذان حل الدولتين للشعبين وملتزمتان بدعم الشعب الفلسطيني إلا أنهما قد أدركتا أن الطريق إلى السلام الإقليمي يمر عبر التعاون الاقتصادي.

وأضاف مارك شناير إنه من واقع معرفته بالبحرينيين، سيتمكن السياح الإسرائيليون من زيارة البحرين بمجرد الإعلان الرسمي عن توقيع اتفاق تطبيع العلاقات.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة الماضي، عبر تغريدة على حسابه الشخصي على تويتر، عن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والبحرين، كما نشر بيانا ثلاثيا مشتركا للولايات المتحدة ومملكة البحرين وإسرائيل يوضح تفاصيل اتفاق السلام.

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