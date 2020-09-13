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وعزت الصحيفة تشكيل هذا الطاقم العسكري إلى قرار الإدارة الأمريكية بيع طائرات F-35، ومعدات عسكرية متطورة أخرى إلى الإمارات، وذلك بعد الاتفاق على تطبيع العلاقات مع إسرائيل الذي سيتم التوقيع عليه الثلاثاء المقبل، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يطرح رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، الموضوع خلال اجتماعه مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هذا الأسبوع.
وأوضحت الصحيفة العبرية على موقعها الإلكتروني أن الإدارة الأمريكية لديها تصميم كبير على بيع الطائرات المتطورة للإمارات، والتي من الممكن أن تبيعها إلى السعودية أيضا، وهو ما دفع بالقيادة العسكرية إلى إجراء سلسلة من النقاشات والمشاورات، خلال الأسابيع الأخيرة، التي تقرر بناء عليها العمل بفاعلية للحفاظ على التفوق العسكري النوعي لإسرائيل.
كانت هذه تفاصيل خبر قبيل توقيع اتفاق السلام…إسرائيل تعمل على إعداد قائمة طلبات إلى واشنطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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