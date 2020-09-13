​بطريرك لبنان يطالب بفرض تحقيق دولي في واقعة انفجار مرفأ بيروت

ونقلت وكالة "النشرة" اللبنانية تصريحات البطريرك الذي توجه إلى أهالي ضحايا الانفجار وقال: "لن نغلق هذه الصفحة حتى معرفة الحقيقة والتخبط في التحقيق المحلي والمعلومات المتضاربة وانحلال الدولة والشكوك المتزايدة والحريق الثاني المفتعل منذ أيام وإهمال المسؤولين يدفعنا للمطالبة مجدداً بتحقيق دولي محايد".

كما اعتبر الراعي أن "العدالة لا تتعارض مع السيادة ولا سيادة من دون عدالة، وإذا كانت السلطات ولأسباب سياسية ترفض التحقيق الدولي فواجب الأمم أن تفرض ذلك لأن ما حصل يقارب جريمة ضد الإنسانية، فإذا كان قتل شعب ومحو تراث مدينة لا يشكلون جريمة ضد الإنسانية فأي جريمة أفدح؟".

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وأكد البطريرك أن "لبنان بحياده الناشط ضرورة في هذه البيئة المشرقية وهناك تشويه لمطالب الثوار والاعتداء عليهم وبعثرتهم وتخريب قلب بيروت لمنع ازدهارها"، معتبرًا أن "تحطيم المصارف وضرب الثقة بها ورفع الشعارات المذهبية وإثارة النعرات الطائفية وتفجير البمرفأ وصولاً إلى الحريق الكبير منذ 3 أيام وهذه كلها تشكل لحظة إدانة واضحة لمن تشملهم الشكوك والتهم".

وسأل الراعي :"لماذا يتعثر تأليف حكومة إنقاذية مصغرة توحي بالثقة أليس لأن المنظومة غارقة في الأنانية والفساد؟ لا يمكن القبول بحكومة على شاكلة سابقاتها أي حكومة يكون فيها استملاك لحقائب وزارية لأي طرف أو طائفة باسم الميثاقية".