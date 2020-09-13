ونقلت وكالة "النشرة" اللبنانية تصريحات البطريرك الذي توجه إلى أهالي ضحايا الانفجار وقال: "لن نغلق هذه الصفحة حتى معرفة الحقيقة والتخبط في التحقيق المحلي والمعلومات المتضاربة وانحلال الدولة والشكوك المتزايدة والحريق الثاني المفتعل منذ أيام وإهمال المسؤولين يدفعنا للمطالبة مجدداً بتحقيق دولي محايد".
كما اعتبر الراعي أن "العدالة لا تتعارض مع السيادة ولا سيادة من دون عدالة، وإذا كانت السلطات ولأسباب سياسية ترفض التحقيق الدولي فواجب الأمم أن تفرض ذلك لأن ما حصل يقارب جريمة ضد الإنسانية، فإذا كان قتل شعب ومحو تراث مدينة لا يشكلون جريمة ضد الإنسانية فأي جريمة أفدح؟".
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وسأل الراعي :"لماذا يتعثر تأليف حكومة إنقاذية مصغرة توحي بالثقة أليس لأن المنظومة غارقة في الأنانية والفساد؟ لا يمكن القبول بحكومة على شاكلة سابقاتها أي حكومة يكون فيها استملاك لحقائب وزارية لأي طرف أو طائفة باسم الميثاقية".
كانت هذه تفاصيل خبر بطريرك لبنان يطالب بفرض تحقيق دولي في واقعة انفجار مرفأ بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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