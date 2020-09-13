العراق يتسلم مساعدات طبية من السعودية

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، الأحد، عن تسلم بلادها مساعدات طبية وقائية من السعودية لمساعدته في محاربة جائحة كورونا.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان مقتضب، إن "العراق تسلّم 5.7 طن من المساعدات الطبية الوقائية من المملكة العربية السعودية".



وعلى مدى الأشهر الماضية، تلقت بغداد مساعدات طبية من منظمة الصحة العالمية، ودول بينها تركيا، لإعانتها في مواجهة الجائحة.



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ولغاية مساء السبت، سجل العراق 286 ألفا و778 إصابة بفيروس كورونا، بينها 7 آلاف و941 وفاة، و221 ألفا و283 حالة شفاء.

وبدأت إصابات العراق بالصعود منذ نحو 4 أشهر، عندما خففت السلطات القيود المفروضة للوقاية من الفيروس، إذ يسجل البلد أكثر من 4 آلاف إصابة يوميا.

وتسود مخاوف من انهيار النظام الصحي على اعتبار أن البلد يملك بنية تحتية محدودة في هذا القطاع بفعل عقود من الحروب والفساد وعدم الاستقرار.

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