بلاسخارت: السيستاني يؤيد إجراء انتخابات مبكرة بالعراق

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس بلاسخارت، الأحد، إن المرجع الشيعي الأعلى، علي السيستاني، يؤيد إجراء انتخابات مبكرة العام المقبل.

جاء حديث بلاسخارت في مؤتمر صحفي عقب لقائها السيستاني في مدينة النجف جنوبي البلاد.

وقالت إنها بحثت مع السيستاني "إجراء الانتخابات البرلمانية في الموعد المقرر بناء على قانون عادل لجميع الأطراف".

وأضافت أن اللقاء تناول أيضاً "بسط هيبة الدولة والسيطرة على السلاح المنفلت، وفتح ملفات الفساد الكبيرة في البلد لمحاسبة الفاسدين".



وأكدت بلاسخارت، أن "السيستاني يدعو إلى إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، ويدعو أيضاً الحكومة إلى فتح ملفات الفساد ومحاسبة المتسببين بها".



وحذرت بلاسخارت من انزلاق البلد إلى "منحدر خطير" في حال لم تجر الانتخابات في أجواء مناسبة ونزيهة.



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ويحظى السيستاني باحترام كبير في العراق، لا سيما بين الأوساط الشيعية في وسط وجنوبي البلاد.

وعلى مدى السنوات الماضية، كانت لآرائه تأثيرات على الحياة السياسية والاجتماعية في البلاد.



وحددت حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يوم السادس من يونيو/ حزيران 2021 لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، متعهدة بإجراء انتخابات نزيهة بعيدة عن سطوة السلاح.



ويعد مشروع قانون الانتخابات الجديد المعضلة الأكبر أمام إجراء الانتخابات، حيث لا يزال المشروع يراوح مكانه منذ العام الماضي بسبب خلافات الكتل السياسية على بعض بنوده.

وكان البرلمان العراقي قد بدأ أواخر العام الماضي مناقشة تشريع القانون الجديدة الذي من شأنه فسح المجال أكثر أمام صعود المستقلين والكتل الصغيرة إلى البرلمان.

إلا أن الخلافات لا تزال قائمة بشأن بنود رئيسية في القانون بينها البنود المتعلقة باعتماد دائرة انتخابية واحدة على مستوى المحافظة الواحدة أو الدوائر المتعددة، وكذلك اعتماد التصويت المباشر للمرشح أو التصويت لصالح القائمة الانتخابية.

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