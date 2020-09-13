معهد إسرائيلي يوقّع مذكرة تعاون مع جامعة إماراتية

زين خليل/الخليج 365-

أعلن معهد وايزمان الإسرائيلي للعلوم، الأحد، توقيع مذكرة تعاون مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، هي الأولى من نوعها بين مؤسستين للدراسات العليا من إسرائيل والإمارات.

من جانبها، أكدت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) في بيان، نبأ توقيع مذكرة التعاون المذكورة.

وقال المعهد الإسرائيلي ومقره "رحوفوت" (وسط) في بيان على موقع الإلكتروني، إن مراسم توقيع المذكرة جرت السبت، عبر مكالمة فيديو، بمشاركة رئيس المعهد الإسرائيلي البروفيسور "ألون حين"، والدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي ورئيس مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد.

ومن المقرر أن يزور وفد إسرائيلي برئاسة رئيس المعهد أبوظبي، الأسبوع المقبل، لبحث تفاصيل الاتفاق وطرق تنفيذه، بحسب المصدر ذاته.

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ويشمل التعاون الدراسات المشتركة في مجال الذكاء الاصطناعي، وتبادل البرامج لطلاب ما بعد الدكتوراه والباحثين، وتبادل العلماء، وعقد المؤتمرات والندوات، ومشاركة موارد الحوسبة، وإنشاء معهد أبحاث افتراضي مشترك للذكاء الاصطناعي.

وأوضح البيان أن هذا التعاون يأتي في ضوء اتفاق التطبيع المقرر توقيعه، بين تل أبيب وأبوظبي الثلاثاء بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وأعلنت إسرائيل والإمارات في 13 أغسطس/آب الماضي التوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات.

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