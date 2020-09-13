كورونا.. وفاتان و100 إصابة في غزة

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الأحد، تسجيل حالتي وفاة جراء فيروس كورونا، و100 إصابة بالفيروس، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في بيان وصل الخليج 365 نسخة منه، بتسجيل وفاتين لمواطنة (63 عاما) ومواطن (46 عاما)، جراء إصابتهما بالفيروس.

وبذلك ارتفع إجمالي الإصابات إلى 1.819، بينها 15 وفاة، و 216 حالة تعاف، منذ مارس/آذار الماضي.

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وبيّنت الوزارة أن عدد الحالات النشطة، من بين إجمالي الإصابات، وصل إلى 1.588.

ويعاني القطاع، نقصا حادا في الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية، إضافة إلى أزمة كهرباء حادة، وتصاعد لمعدلات الفقر والبطالة، جراء الحصار الإسرائيلي المفروض عليه منذ 2006.

وتفرض الحكومة في غزة (تديرها حماس) حظرا للتجوال في جميع مناطق القطاع، منذ 24 أغسطس/آب الماضي، عقب اكتشاف أولى الإصابات بالفيروس داخله.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.