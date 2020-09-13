سلطنة عمان ترحب بتطبيع البحرين مع إسرائيل

إسطنبول/الخليج 365

رحبت سلطنة عمان، الأحد، بالإعلان الثلاثي لاتفاق التطبيع بين البحرين وإسرائيل بوساطة أمريكية.

وقالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، إن سلطنة عمان "ترحب بالمبادرة التي اتخذتها البحرين في إطار حقوقها السيادية والإعلان الثلاثي المشترك حول العلاقات مع إسرائيل".

وأضافت أن "السلطنة تأمل أن يكون هذا التوجه الإستراتيجي الجديد رافدا عمليا ينصب نحو تحقيق السلام المبني على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وقيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

وأكملت: "وهذا يجسد مبدأ حل الدولتين كما تنص عليه المواثيق والقرارات العربية والأممية، ويعكس تطلعات ومطالب جميع الدول والشعوب المحبة للسلام العادل والشامل والدائم في الشرق الأوسط وفي العالم أجمع".

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والجمعة، أعلنت البحرين، التوصل إلى اتفاق على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل، برعاية أمريكية، لتلحق بالإمارات التي سبق واتخذت خطوة مماثلة في 13 أغسطس/ آب الماضي.

وأعلنت قوى سياسية ومنظمات عربية، رفضها بشكل واسع لهذا الاتفاق، وسط اتهامات بأنه "طعنة في ظهر قضية الأمة بعد ضربة مماثلة من الإمارات".

ومن المتوقع إجراء مراسم توقيع الاتفاقين، الثلاثاء المقبل، في البيت الأبيض بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزيري الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، والبحريني عبد اللطيف الزياني.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، زار سلطنة عمان في أكتوبر/تشرين أول 2018، والتقى آنذاك سلطانها الراحل قابوس بن سعيد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.