الحوثي: طيران التحالف شن 11 غارة جوية على صنعاء

اليمن/ الخليج 365

أعلنت جماعة الحوثي، أن طيران التحالف العربي بقيادة السعودية، شن الأحد، 11 غارة جوية على العاصمة صنعاء، الواقعة تحت سيطرة الجماعة منذ 6 سنوات.

ونقلت وكالة الأنباء "سبأ" التابعة للحوثيين، عن مصدر أمني (لم تسمه) قوله، إن طيران التحالف شن 5 غارات في محيط مطار صنعاء الدولي، و3 غارات على حي العروق بمديرية بني الحارث، شمالي صنعاء".

وذكر المصدر أن الطيران ذاته شن 3 غارات على حي النهضة في مديرية الثورة، بالقرب من وسط العاصمة".

ولم يوضح المصدر ما إذا كانت الغارات قد أسفرت عن وقوع خسائر، كما لم يصدر تعليق فوري من قبل التحالف أو الحكومة اليمنية.

Advertisements

وتأتي غارات التحالف في ظل تكثيف الحوثيين من هجماتهم على مناطق سعودية بطائرات مسيرة وصواريخ باليسيتة خلال الأيام الماضية.

ومنذ 6 أعوام، يشهد اليمن حربا عنيفة بين القوات الحكومية ومسلحي جماعة الحوثي، أدت إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80 بالمئة من السكان بحاجة إلى مساعدات، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.

وأدى الصراع المستمر إلى مقتل 112 ألفا، بينهم 12 ألف مدني، وفق تقديرات الأمم المتحدة.

ويزيد من تعقيدات النزاع أن له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015 ينفذ تحالف عربي بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.