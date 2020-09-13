كورونا.. 20 وفاة بمصر و4 في تونس

مصر-تونس/ الخليج 365

أعلنت مصر، فجر الأحد، تسجيل 20 وفاة جراء كورونا، فيما رصدت تونس 4 حالات، وفق بيانات رسمية.

وأفادت وزارة الصحة المصرية بتسجيل 20 وفاة، و148 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 788 مريضا منه.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 100.856، منها 5.627 وفاة، و83.261 حالة شفاء.

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وفي تونس، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4 وفيات، و376 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي 35 مريضا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 6.635، منها 107 وفيات، و1.991 حالة تعاف.

وحتى صباح الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم 28 مليونا و946 ألفا، توفي منهم أكثر من 924 ألفا، وتعافى ما يزيد على 20 مليونا و813 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.