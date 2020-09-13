اخبار الخليج

تقنية جديدة تسمح بالرؤية عبر السحب والضباب

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تقنية جديدة تسمح بالرؤية عبر السحب والضباب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 سبتمبر 2020

تقنية جديدة تسمح بالرؤية عبر السحب والضباب

متابعات_ الخليج 365

ابتكر باحثون بجامعة ستانفورد الأمريكية نوعا من الرؤية باستخدام الأشعة السينية، تشبه قدرات الابصار الخارقة للشخصيات الخيالية، وإن كانت في حقيقة الأمر لا تعمل بهذا النوع من الأشعة.

 

وذكر الموقع الإلكتروني "ساينس ديلي" المتخصص في التكنولوجيا أن التقنية الجديدة تعمل عن طريق معادلة خوارزمية للذكاء الاصطناعي تستطيع إعادة بناء المشاهد المستترة بشكل ثلاثي الأبعاد اعتمادا على تحركات جسيمات الضوء التي تعرف باسم الفوتونات في المكان.

Advertisements

 

وأكد فريق الدراسة أن التقنية الجديدة استطاعت رسم صورة حقيقية لأحد المشاهد المستترة وراء طبقة من الفوم يصل سمكها إلى بوصة واحدة، وبالتالي فإنها تشبه القدرة على الرؤية عبر الجدران بالنسبة للعين البشرية.

 

ويقول الباحث جوردن ويتشتاين استاذ الهندسة الكهربائية في جامعة ستانفورد: "لقد استطعنا تحويل المشهد الخفي إلى صورة مرئية، وهي تشبه رؤية خارقة للإنسان".

 

وتتكامل التقنية الجديدة مع أنظمة الرؤية باستخدام أجهزة الميكروسكوب الدقيقة، ولها كثير من التطبيقات في مجال الطب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تقنية جديدة تسمح بالرؤية عبر السحب والضباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا