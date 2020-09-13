- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تقنية جديدة تسمح بالرؤية عبر السحب والضباب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
ابتكر باحثون بجامعة ستانفورد الأمريكية نوعا من الرؤية باستخدام الأشعة السينية، تشبه قدرات الابصار الخارقة للشخصيات الخيالية، وإن كانت في حقيقة الأمر لا تعمل بهذا النوع من الأشعة.
وذكر الموقع الإلكتروني "ساينس ديلي" المتخصص في التكنولوجيا أن التقنية الجديدة تعمل عن طريق معادلة خوارزمية للذكاء الاصطناعي تستطيع إعادة بناء المشاهد المستترة بشكل ثلاثي الأبعاد اعتمادا على تحركات جسيمات الضوء التي تعرف باسم الفوتونات في المكان.
وأكد فريق الدراسة أن التقنية الجديدة استطاعت رسم صورة حقيقية لأحد المشاهد المستترة وراء طبقة من الفوم يصل سمكها إلى بوصة واحدة، وبالتالي فإنها تشبه القدرة على الرؤية عبر الجدران بالنسبة للعين البشرية.
ويقول الباحث جوردن ويتشتاين استاذ الهندسة الكهربائية في جامعة ستانفورد: "لقد استطعنا تحويل المشهد الخفي إلى صورة مرئية، وهي تشبه رؤية خارقة للإنسان".
وتتكامل التقنية الجديدة مع أنظمة الرؤية باستخدام أجهزة الميكروسكوب الدقيقة، ولها كثير من التطبيقات في مجال الطب.
كانت هذه تفاصيل خبر تقنية جديدة تسمح بالرؤية عبر السحب والضباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.