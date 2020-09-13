ثاني إعصار خلال شهر.. «سالي» تستهدف ولاية فلوريدا الأمريكية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة، إن قوة العاصفة المدارية سالي، زادت قبالة الساحل الغربي لولاية فلوريدا، السبت، ومن المتوقع أن تتحول لإعصار من الفئة الأولى، مثيرٍ لرياح عاتية وأمواج متلاطمة وفيضانات على ساحل الولايات المتحدة المُطل على الخليج.

وأعلن جون بيل إدواردز، حاكم ولاية لويزيانا، حالة الطوارئ، ودعا السكان الذين ما زالوا يتعافون من آثار آخر عاصفة وقيود جائحة كورونا للاستعداد للعاصفة. ومن المتوقع أن تؤدي العاصفة سالي إلى سقوط أمطار يتراوح منسوبها ما بين 15 و30 سنتمتراً على امتداد ساحل الخليج الأوسط، وقد تسبب فيضانات من فلوريدا وحتى لويزيانا.

وعطلت العاصفة في مسارها إنتاج النفط في خليج المكسيك للمرة الثانية خلال أقل من شهر. وتوقعت التنبؤات المسائية للمركز الوطني للأعاصير، أن تصل السرعة القصوى للرياح التي تثيرها العاصفة إلى 137 كيلومتراً في الساعة قبل وصولها للبر، الثلاثاء. وأجْلت شركات نفط موظفيها من بعض المنصات البحرية، السبت، مع وصول سالي إلى المياه الدافئة لخليج المكسيك. وبلغت سرعة الرياح 65 كيلومتراً. وأخلت شركتا شيفرون وميرفي أويل منصات إنتاج النفط البحرية واستعدت شيفرون لوقف الإنتاج في منصتين أخريين.