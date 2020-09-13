البحرية المغربية تعترض 168 مهاجراً حاولوا الوصول إلى إسبانيا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعترضت وحدات من خفر السواحل التابعة للبحريّة الملكيّة المغربيّة، هذا الأسبوع، مجموعة قوارب تقليديّة وأخرى من نوع الكاياك، ودرّاجات مائيّة، على متنها 168 مهاجراً كانوا يحاولون الوصول إلى إسبانيا، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسميّة المغربيّة عن مصدر عسكري.

وأوضح المصدر نفسه أنّ هؤلاء المهاجرين الذين يتحدّرون جميعاً من إفريقيا جنوب الصحراء، وتمّ اعتراضهم يومَي الأربعاء والخميس، أُعيدوا إلى مختلف موانئ شمال المملكة وسُلّموا إلى السلطات بعد تلقّيهم الإسعافات الأوّلية على متن وحدات خفر السواحل التابعة للبحريّة الملكيّة. وتعد السواحل المتوسطية شمال المغرب منطلقاً رئيسياً لقوارب المهاجرين نحو السواحل الإسبانية التي تبعد كيلومترات قليلة. والغالبية العظمى من هؤلاء يأتون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء بينما تبقى أعداد الآسيويين قليلة، وهم في الغالب لاجئون من بلدان مثل أفغانستان وبورما، وفق ناشط حقوقي يتابع الموضوع.

ويحاول مغاربة أيضاً الهجرة نحو أوروبا لتحسين أوضاعهم. وأظهرت نتائج بحث رسمي حديث أن 40.3% من الشباب بين 15 و29 عاماً يحلمون بالهجرة للخارج. وأجهضت السلطات المغربية العام الماضي، نحو 74 ألف محاولة للهجرة باتجاه أوروبا، بحسب معطيات رسمية.