شكرا لقرائتكم خبر عن بخراطيم المياه والرصاص المطاطي.. الشرطة تفرق «كرنفال الشوارع» بسويسرا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استخدمت شرطة العاصمة السويسرية برن، في وقت متأخر من السبت، خراطيم المياه والرصاص المطاطي والمواد المسيلة للدموع، لتفريق مشاركين في احتفال غير مرخص، ومنع الموكب من الوصول إلى وسط المدينة، وفق بيان للشرطة ومعلومات صحفية.
وتجمع مئات الأشخاص معظمهم من الشباب، في وقت متأخر من مساء السبت، في شمال برن حول مركبات تبث الموسيقى وعربات، رافعين لافتات احتفالاً بـ «كرنفال الشوارع»، بحسب بيان للشرطة وصور بثها موقع «أوركا.كوم».
وتدخلت الشرطة عندما أراد المشاركون التوجه بمسيرتهم إلى وسط العاصمة ورشقوا الشرطة «بزجاجات وحجارة».
وقال بيان الشرطة: إن المتظاهرين نصبوا حواجز وأضرموا فيها النيران وأطلقوا عدداً من العبوات النارية. وأضاف: بعد عدة إنذارات تم استخدام خراطيم المياه والرصاص المطاطي والمواد المسيلة للدموع لمنع الموكب من الوصول إلى وسط المدينة ولحماية قوات التدخل ولمنع تدهور الوضع. كما عمدت الشرطة إلى التدقيق في هويات عشرات الأشخاص، بحسب البيان.
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