ونقلت صحيفة "المال" عن مصادر لها، قولها إن "أمازون" تواصلت بشكل فعلى مع مسئولى مدينة سوهاج الجديدة للتعرف على قطع الأراضى المتاحة لاختيار أفضل موقع، خاصة أن الشركة ترغب فى قطعة أرض مساحتها كبيرة تمكنها من إنشاء مجمع مخازن لمنتجاتها المتعددة.
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وأوضحت أن السعر الرسمى لبيع متر المخازن يبلغ 1130 جنيها، وهى قيمة ستتم مراجعتها مع بداية العام الحالى، وسط توقعات مؤكدة برفع القيمة لتقارب نحو 1400 جنيه على سبيل المثال لتتناسب مع الطفرة الحالية بالمدينة.
ولفتت المصادر إلى أن أمازون ترغب فى إنشاء أول مركز لها لتجميع منتجاتها فى منطقة الصعيد لمواجهة الإقبال المتزايد على خدمات التجارة الإلكترونية.
وتعتبر مدينة سوهاج الجديدة، إحدى مدن الجيل الثالث لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمساحة 29516 فدانا، من المستهدف الوصول بعدد سكانها إلى 790 ألف نسمة بحلول عام 2050.
كما تعد شركة أمازون من كبرى شركات خدمات التجارة الإلكترونية فى العالم، كما جاءت ضمن قائمة أعلى 100 علامة تجارية قيمة خلال العام الماضى، مسجلة 315.5 مليار دولار بحسب مؤسسة الأبحاث التسويقية "براندز".
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب الإقبال المتزايد على منتجاتها... أمازون تتفاوض لشراء مخازن في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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