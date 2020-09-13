القوات العراقية تعثر على كدس للصواريخ والمتفجرات في نينوى... صور

وجاء في بيان وزارة الدفاع العراقية: " استمرارا لنهجها في البحث والتفتيش عن مخابئ أسلحة وعتاد "داعش" الإرهابي وبمعلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 20 وبالتعاون مع قوة من الفوج الثالث لواء المشاة 60 من العثور على مخبأ يضم كدسا للصواريخ والمتفجرات في منطقة ابو بريج التابعة لناحية القيروان غربي نينوى وتضبط بداخله عبوات ناسفة ومتفجرات وصواريخ، فيما قامت مفارز هندسة الفرقة برفع المواد".

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.