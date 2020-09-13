وبحسب موقع "الأيام 24" كتب على صفحته على الفيسبوك اليوم الأحد:
© REUTERS / AMIR COHEN
وأردف رئيس الكومة: "نسأل الله أن يرحمه ويسكنه فسيح جنانه ويرزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان".
وختم العثماني: "خالص التعازي للأم والأب المكلومين في فلذة كبدهما، ولا يسعنا إلا أن ندين هذه السلوكات الإجرامية واللا إنسانية. ونحيي قوات الأمن التي كشفت في وقت قياسي عن الجريمة المروعة".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الحكومة المغربية يعلق على مقتل أحد الأطفال في جريمة مروعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.