رئيس الحكومة المغربية يعلق على مقتل أحد الأطفال في جريمة مروعة

وبحسب موقع "الأيام 24" كتب على صفحته على الفيسبوك اليوم الأحد:

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"بكامل الأسى والأسف والحسرة تلقينا خبر العثور على جثة الطفل المختطف عدنان بوشوف مدفونة بالقرب من مسكن عائلته بمدينة طنجة بعد أيام من متابعة قصة اختطافه على أمل العثور عليه سالما".

وأردف رئيس الكومة: "نسأل الله أن يرحمه ويسكنه فسيح جنانه ويرزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان".

وختم العثماني: "خالص التعازي للأم والأب المكلومين في فلذة كبدهما، ولا يسعنا إلا أن ندين هذه السلوكات الإجرامية واللا إنسانية. ونحيي قوات الأمن التي كشفت في وقت قياسي عن الجريمة المروعة".