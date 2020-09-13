اخبار الخليج

رئيس الحكومة المغربية يعلق على مقتل أحد الأطفال في جريمة مروعة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

وبحسب موقع "الأيام 24" كتب على صفحته على الفيسبوك اليوم الأحد:

© REUTERS / AMIR COHEN

"بكامل الأسى والأسف والحسرة تلقينا خبر العثور على جثة الطفل المختطف عدنان بوشوف مدفونة بالقرب من مسكن عائلته بمدينة طنجة بعد أيام من متابعة قصة اختطافه على أمل العثور عليه سالما".

 وأردف رئيس الكومة: "نسأل الله أن يرحمه ويسكنه فسيح جنانه ويرزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان".

 وختم العثماني: "خالص التعازي للأم والأب المكلومين في فلذة كبدهما، ولا يسعنا إلا أن ندين هذه السلوكات الإجرامية واللا إنسانية. ونحيي قوات الأمن التي كشفت في وقت قياسي عن الجريمة المروعة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الحكومة المغربية يعلق على مقتل أحد الأطفال في جريمة مروعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا