شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل إرهابيين اثنين بضربة جوية للتحالف الدولى فى كركوك شمالى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقية، اليوم الأحد، مقتل إرهابيين اثنين، وتدمير وكر، في ضربة جوية للتحالف الدولى بمنطقة وادى الشاى ضمن قاطع عمليات كركوك شمالى البلاد، وذكرت الخلية ـ في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية ـ أنه "بأمر من قيادة العمليات المشتركة نفذت قوات التحالف الدولي ضربة جوية على هدف لعصابات داعش الإرهابية في منطقة وادي الشاي ضمن قاطع عمليات كركوك"، مشيرة إلى أن الضربة أدت إلى "مقتل إرهابيين اثنين وتدمير وكر ودراجة نارية".

وفى وقت سابق أعلنت قيادة عمليات أمن محافظة الأنبار بالعراق اليوم الأحد، انطلاق عملية عسكرية باسم (الفتح المبين) لمداهمة وتفتيش عدد من الأهداف المهمة على صعيد أمن المحافظة، وقال قائد العمليات بالحشد الشعبي قاسم مصلح - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - "إن عملية الفتح المبين انطلقت بـ(8) محاور رئيسية، واشتركت فيها (5) ألوية من الحشد الشعبي (13 - 17 - 18 - 19 - 37)، إضافة للمديريات الساندة في هيئة الحشد الشعبي"، موضحا أن هدف العملية الأماكن التي يتواجد فيها عدد من الخلايا النشطة بحسب التقارير الاستخبارية والتي نفذت مجموعة من العمليات في الأيام السابقة بمحافظة الأنبار.

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