شكرا لقرائتكم خبر عن صحة لبنان تخصص مستشفيين ومركز ميدانى للمصابين بكورونا من المساجين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح حمد حسن وزير الصحة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال "اليوم هناك تحديا إضافيا بسبب وجود إصابات (بكوفيد 19) في سجن رومية من عدد من القوى الأمنية وعدد محدود جدا من الموقوفين"، موضحا أنّه ولهذا الغرض يتم العمل على «تأمين مستشفيين في البقاع ومستشفى في العاصمة للسجناء والموقوفين، بالإضافة إلى مركز ميداني وفق خطة محكمة" وفق صحيفة الشرق الأوسط

ولفت التقرير إلى ازدياد عدد الحالات التي تحتاج إلى دخول المستشفى في لبنان في ظلّ استمرار تسجيل معدل يومي مرتفع للإصابات بشكل عام، حيث أكد وزير الصحة أن “عدد المستشفيات محدود، وأنّ لبنان ليس بأمان وجاهزا لمواجهة الأصعب "

Advertisements

أوضح حسن أنّه كان هناك مشكلة في الشمال اضطرت الوزارة هناك إلى تغيير خطتها "فزادت 20 سريرا في مستشفى طرابلس الحكومي، ووضعت مستشفى المنية الحكومي ليصبح فقط لحالات كورونا، فضلا عن وعود بمستشفى ميداني في طرابلس"

يذكر أنّ عدد الإصابات اليومي في لبنان يتجاوز الـ 500. ما رفع العدد التراكمي للإصابات منذ فبراير الماضي إلى 22983 إصابة و229 حالة وفاة.