شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إصابات كورونا فى محافظة قلقيلية بفلسطين لـ 528 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محافظ قلقيلية بفلسطين رافع رواجبة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا بالمحافظة إلى 528 إصابة، وارتفاع عدد الوفيات بالمحافظة منذ بدء الجائحة إلى 12 وفاة، وأشار رواجبة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - إلى وجود عدد من المسحات بانتظار نتائجها اليوم، معربا عن قلقه من الوضع الصعب في قلقيلية، وأرجع سبب استمرار تسجيل الإصابات الرئيسي إلى المشاركة بالأفراح، موضحا وجود عدد من الحالات التي تتلقى العلاج في المستشفيات بالعناية المكثفة، منها 3 حالات في مستشفى درويش نزال الحكومي، الذي تم عزل العيادات الخارجية فيه، وقسم العناية المكثفة، وتخصيصها لعلاج فيروس كورونا، وذلك بسبب زيادة عدد الإصابات في المحافظة.

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