"تويتر" يتخذ إجراء جديدا ضد الرئيس الأمريكي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

اتخذ موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي إجراء جديدا ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شمل تغريدة دعا فيها الناخبين في ولاية كارولاينا الشمالية للتصويت مرتين في الانتخابات الرئاسية القادمة.



وبحسب روسيا اليوم، وضع "تويتر" على تغريدة ترامب علامة تنص على أنها تخالف معايير الموقع الخاصة بـ"النزاهة المدنية والانتخابية"، إذ تشجع الناخبين على احتمال التصويت مرتين.

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وفي تغريدة منفصلة، حذر الفريق الخاص بالسلامة في "تويتر" من أن التصويت مرتين يعد أمرا غير قانوني في كارولاينا الشمالية.

ولم يمنع الموقع الوصول إلى التغريدة، بدعوى أنها قد تشكل موضع اهتمام اجتماعي، لكنه فرض قيودا على التعامل معها، ما يمنع إعادة نشرها بدون تعليق والإعجاب بها والرد عليها.

وناشد ترامب سكان الولاية في التغريدة المنشورة على حسابه أمس السبت التصويت عبر البريد، ثم التوجه إلى مراكز الاقتراع والتأكد مما إذا كانوا صوتوا، والتصويت مجددا إن لم يحدث ذلك.

وأعرب ترامب مرارا عن معارضته للتصويت عبر البريد في الانتخابات القادمة محذرا من التلاعب المحتمل بنتائج التصويت.