جامعـــة لـ «معكـرونـة لحـم البقــر»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جذبت جامعة مخصصة لتدريب المواهب المهنية الشاملة في مجال معكرونة لحم البقر، في مدينة لانتشو حاضرة مقاطعة قانسو بشمال غربي الصين، الطلاب الأجانب.

أسس الجامعة ليانج شون جيان، الذي بدأ العمل في قطاع معكرونة لحم البقر في سن 16 عاماً، وحصل على لقب «أستاذ الطبخ الصيني». وقال: إن الجامعة لا تدرّب مهارة إعداد معكرونة لحم البقر فحسب؛ بل تعلّم النظريات وعلوم الإدارة في المجال.

في عام 2006، أقام ليانج شون جيان دورة تدريبية لمعكرونة لحم بقر لانتشو، واجتذبت العديد من الطلاب الأجانب من الخارج؛ ولكن الأمر أثار جدلاً في قطاع الطعام؛ لأن بعض المعلمين يعتقدون أن طريقة إعداد معكرونة لحم البقر هي حرفة تقليدية سرية لا يمكن الكشف عنها للآخرين. مع ذلك، يقول جيان: إن تعميم الحرفة؛ يساعد على توارثها واتجاهها إلى الخارج.

وفي عام 2018، أسس جيان معهد إدارة الأعمال الدولي لمعكرونة لحم بقر لانتشو الذي يعد أول جامعة صينية في المجال، وبلغ عدد الطلاب في الدفعة الأولى أكثر من 30 شخصاً، وازداد عددهم إلى أكثر من 50 شخصاً في عام 2019. وأُدرجت رسمياً في نظام التعليم المهني العالي الوطني.

وأوضح جيان: إن عملية الدراسة تستغرق 3 سنوات، ويتم تعليم إدارة المطبخ والتسويق وغيرها من 13 دورة تدريبية أخرى.

وحتى الآن، جذبت الجامعة الطلاب من الصين والولايات المتحدة وفرنسا وكندا وكوريا الجنوبية وأستراليا وبلدان أخرى.