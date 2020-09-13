وفاة طالب أردني غرقا وإنقاذ آخر في الجزائر

ونقلت صحيفة "الرأي" الأردنية تصريحات الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير ضيف الله علي الفايز، أن السفارة الأردنية في الجزائر أبلغت الوزارة مساء يوم أمس عن تعرض طالبين أردنيين للغرق في ولاية وهران وأن فرق الانقاذ تمكنت من انتشال الطالبين من البحر ونقلهما إلى المستشفى حيث توفي أحدهم وتمكنت فرق الإسعاف من إنقاذ الطالب الآخر والذي يرقد حاليا في المستشفى ووضعة الصحي مستقر.
وأضاف الفايز أن القنصل الأردني والملحق الثقافي توجها منتصف الليل إلى ولاية وهران للإطلاع على الحيثيات وإجراء الترتيبات اللازمة لنقل جثمان الطالب المتوفى إلى المملكة بناء على رغبة ذويه والاطمئنان على صحة الطالب الذي يرقد في المستشفى وعلى أوضاع الطلبة الأردنيين الذين كانوا برفقتهم وتقديم كافة المساعدات الممكنة.
وأعرب الفايز عن خالص التعازي وصادق المواساة لذوي المتوفى والشفاء العاجل للطالب المصاب كما أعرب عن الشكر والتقدير الكبير لفرق الإنقاذ وطاقم الإسعاف على جهودهم.
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