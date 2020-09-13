شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تسجل 217 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل شفاء 207 حالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العامة فى إحاطة صحفية أخر مستجدات فيروس كورونا اليوم الأحد، تسجيل 217 إصابة جديدة بالفيروس المستجد، مقابل تعافى 207 حالات بعد تماثلهم للشفاء، واستقرار حالات الوفاة عند 205 حالات، منذ بدء تفشى الوباء في البلاد.

وأمس، كشفت وزارة الصحة العامة في قطر أخر مستجدات وتطورات فيروس كورونا ، منوهة برصد 236 إصابة جديدة بالفيروس، مقابل شفاء 276 حالة، واستقرار حالات الوفاة عند 205 حالات.

وفى وقت سابق، أشارت وزارة الصحة القطرية إلى أن عدد المتعافين من المرض في قطر بلغ 109993، منوهة بتعافي 284 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكانت أكدت وزارة الصحة العامة فى قطر فى إحاطة صحفية حول آخر مستجدات فيروس كورونا فى البلاد الأحد، عن تسجيل حالتي وفاة و 297 إصابة جديدة بالفيروس التاجى، بزيادة 30 إصابة.