شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية الكويتية تعلن ضبط أول مصنع لتصنيع الأقراص المخدرة فى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية الكويتية، من ضبط أول مصنع لتصنيع الأقراص المخدرة فى البلاد، يديره مواطن خليجى واثنين من المقيمين بصورة غير قانونية (البدون)، وكانت معلومات قد وردت إلى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية الكويتية، أكدتها التحريات السرية، مفادها قيام مواطن خليجي، واثنين من المقيمين بصورة غير قانونية (البدون)، بإقامة مصنع لصناعة حبوب (الكبتاجون) المخدرة في منزل المتهم الخليجي بمنطقة الدوحة؛ تمهيدا لترويجها بين أوساط الشباب الكويتي.



وعقب تقنين الإجراءات اللازمة، تم مداهمة المصنع وضبط المذكورين، وبحوزتهم كمية كبيرة من الأقراص المخدرة، ومصنع متكامل لتصنيعها؛ حيث عثر على مكبس خاص بتصنيع الأقراص المخدرة، ومواد أولية تستخدم في عملية التصنيع، بالإضافة إلى سلاح ناري وذخيرة ومبالغ مالية حصيلة البيع.



وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه عملية الفحص والتفتيش، اعترفوا بحيازتهم للأقراص المخدرة بقصد الاتجار، وأنهم استوردوا المكبس وأدوات التصنيع من احدى الدول الآسيوية، وأنهم على دراية كافية بالمواد التي تستخدم بالتصنيع، بعد أن تحصلوا عليها من مواقع متخصصة على شبكة الانترنت.

