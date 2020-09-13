شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية الفلسطينية تؤكد إعادة الإغلاق الشامل فى أية لحظة بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية الفلسطينية عضو لجنة الطوارئ العليا غسان نمر، أن قرار الإغلاق الشامل قد يعود في أية لحظة، جراء استمرار تسجيل الإصابات بفيروس "كورونا" بشكل كبير، بسبب عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية، وأوضح نمر - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الأحد، أن هذا الأمر كانت أشارت إليه وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة، بسبب تسجيل إصابات بأعداد كبيرة داخل المحافظات بالمدن والقرى والمخيمات، مضيفا أن لجنة الطوارئ ستتخذ عددا من الإجراءات وأن كل السيناريوهات مطروحة أمامها. وأكد أنه لا توجد الآن سيناريوهات سوى الالتزام بالإجراءات الوقائية وتشديد الرقابة والمخالفات، موضحا أنه في حال العودة للإغلاق الشامل ستكون لهذا الإغلاق انعكاسات على تراجع عجلة الاقتصاد، وكذلك إغلاق المدارس.



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