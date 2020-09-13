شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان»: نظام إلكتروني جديد لمتابعة أعمال اللجان بجميع المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تسعى وزارة الإسكان لإنشاء نظام إلكتروني لمتابعة أعمال اللجان التابعة للوزارة بجميع مناطق المملكة.

وبحسب “الوطن”، فإن النظام يساعد على إدارة كافة أعمال اللجان من تعريف بأعضائها وإدارة اجتماعاتهم ومتابعة تنفيذ القرارات وفقا لأحداث معايير الحوكمة المعمول بها في المملكة وبشكل إلكتروني مطور وفقاً لأحدث التقنيات ومعايير أمن المعلومات.

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واظهرت مؤشرات سوق الإسكان للعام الجاري 2020 اكتمال بناء نحو 67 ألف وحدة سكنية بالربع الثاني، وإجمالي الوحدات التي تم بناؤها خلال النصف الأول نحو 149720 وعدد الوحدات التي بدأ بناؤها خلال الربع الثاني 81.69 ألف وحدة جديدة.

وانخفض عدد الوحدات السكنية التي بدأ بناؤها بنسبة 4.9%، وتراجع عدد الوحدات التي اكتمل بناؤها بنحو 18.7% مقارنة مع الربع الأول من عام 2020؛ ويرجع ذلك بشكل رئيس لتأثير أزمة كوفيد-19.

وارتفع عدد الوحدات السكنية التي بدأ بناؤها خلال الربع الأول من العام الجاري 2020، لتبلغ 85928 وحدة، بزيادة وصلت إلى 17.01%، مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي الذي سجل 73434 وحدة، كما ارتفع عدد الوحدات السكنية، التي اكتمل بناؤها خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 82563 وحدة، وذلك بزيادة 1.75%، مقارنة بالربع الرابع لعام 2019 حيث كانت 81146 وحدة. ‏