شكرا لقرائتكم خبر عن «الحصيني» يتوقع: أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع خبير الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أمطارًا متفاوتة من خفيفة لمتوسطة ورياحًا من متوسطة لشبه قوية خلال اليوم الأحد وليلة الاثنين على مناطق عدة بالمملكة.

وقال “الحصيني”في تغريدة على موقع “تويتر”: “متوقع بإذن الله اليوم الأحد وليلة الاثنين أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من الباحة وعسير وجازان وجنوب تبوك وجنوب مكة وشمال غرب المدينة”.

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كما توقع أن تكون الرياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من الساحل الغربي والقصيم والدوادمي وعفيف ورنية والخرمة وتثليث وغرب حفر الباطن.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد، اليوم الأحد، تكونًا لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة) فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق (الرياض، القصيم، الشرقية).