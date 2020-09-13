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اتهام فيسبوك بالتسبب بمقتل 50 شخصاً في الهند

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 سبتمبر 2020

اتهام فيسبوك بالتسبب بمقتل 50 شخصاً في الهند

متابعات_ الخليج 365

استدعت لجنة من النواب المحليين في نيودلهي الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك في الهند للرد على مزاعم بأنها لم تطبق بشكل صحيح قواعد وسياسات خطاب الكراهية والتي ساهمت في أعمال الشغب التي هزت المدينة في فبراير شباط.

 

وتنظر تلك اللجنة البرلمانية في أعمال الشغب الطائفية التي وقعت في دلهي وأدت لسقوط ما لا يقل عن 50 قتيلاً . وقالت اللجنة في بيان يوم السبت إنها طلبت من رئيس فيسبوك بالهند أجيت موهان المثول أمامها في 15 سبتمبر.

 

ولم يرد فيسبوك الهند على طلب للتعليق.

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ويجري التركيز على أكبر شبكات التواصل الاجتماعي في العالم في الهند بعد أن قالت صحيفة وولت ستريت جورنال في أغسطس آب إن أحد موظفي فيسبوك اعترض على تطبيق قواعد خطاب الكراهية على سياسي من الحزب الحاكم لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

 

وقالت فيسبوك الهند بعد ذلك إن منصتها الحيادية حظرت عضو حزب بهاراتينا جاناتا المعني لخرقه سياساتها ولكن كلا من السياسيين والموظفين شككوا في أساليبها بشأن المحتوى.

 

وعلى الرغم من السياسات والتنظيمات الشاملة قالت اللجنة المؤلفة من تسعة أعضاء، معظمهم نواب من حزب آم آدمي الليبرالي الحاكم في مدينة دلهي إلى جانب واحد فقط من حزب بهاراتيا جاناتا، إنها تلقت عدة شكاوى ضد فيسبوك.

 

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