مصر تبدأ استقبال المتطوعين للقاح كورونا عبر موقع الكتروني

ويحتوي الموقع على الشروط الواجب توافرها للتطوع في التجربة.
وسيتمكن المتطوعون من المشاركة من خلال 3 مراكز تشمل "الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، ومستشفى صدر العباسية ومعهد الكبد.
ويشارك 35 ألف متطوع منهم مصريون وإماراتيون وأردنيون وبحرينيون، في التجارب السريرية التي دشنتها شركة "G42" حتى الآن.
وأعلنت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، يوم أمس السبت، أن المرحلة الثالثة والأخيرة من التجارب السريرية على لقاحين تطورهما بلادها قد دشنت، مشيرة إلى نتائج مطمئنة للقاحين.
وأكدت أنه "في المرحلة الثالثة، كان المستهدف إجراء تجارب على 45 ألف شخص عالميا، منهم 6 آلاف في مصر".
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