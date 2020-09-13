"أیام صعبة مقبلة"... إيران توجه نصيحة إلى الإمارات والبحرين

وقال مساعد رئيس البرلمان الإيراني في الشؤون الدولية حسين أمير عبداللهيان، عبر حسابه على "تويتر"، إن على "حكام الإمارات والبحرين اكتساب الدروس والعبر من التاريخ"، مؤكدا أن "اتفاق المساومة بين النظام البحريني والكيان الاسرائيلي المختلق خيانة لأهداف الإسلام والشعب الفلسطيني في تحرير القدس الشريف".

ونصح حكام الإمارات والبحرين "غير الأكفاء أن لا يمارسوا تعبيد الطريق لمشاريع الكيان الصهيوني في المنطقة"، كما "نصحهم بالتفكير بالتبعات الشديدة واكتساب الدروس والعبر من التاريخ لأن حبل أمريكا قد تآكل منذ فترة طويلة".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة الماضي، عبر تغريدة على حسابه الشخصي على تويتر، عن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والبحرين، كما نشر بيانا ثلاثيا مشتركا للولايات المتحدة ومملكة البحرين وإسرائيل يوضح تفاصيل اتفاق السلام.